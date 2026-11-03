Una partita dall’importanza non indifferente, e non solo per quel che riguarda il discorso Champions League. L’Inter deve rispondere subito dopo la sconfitta nel derby e il successivo fuoco di fila scaturito andandosi a prendere un buon risultato seppure in un campo sempre difficile come quello del Feyenoord. Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, arriva ai microfoni di Sky Sport per presentare questa sfida.

Come avete preparato la partita? E cosa vi aspettate dal Feyenoord?

“Un ambiente ostico, specie in questo stadio dove i tifosi danno tanto. Loro sono trascinati dal pubblico e dobbiamo essere pronti ad affrontare situazioni che non possiamo trattare con leggerezza e senza motivazioni”.

Pensate ad una pressione intensa del Feyenoord? E come pensate di uscirne?

“Con la qualità, con l’intensità di andare in appoggio il prima possibile, col lavoro dei quinti che devono venire in appoggio prima possibile. Non possiamo sapere cosa avverrà ma siamo pronti ad ogni situazione che proporranno”.

Spence più gioca e più trova la motivazione?

“Spence è pronto per novanta minuti di qualità”.