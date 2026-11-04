Solo un'insufficienza in casa Inter dopo la vittoria al De Kuip contro il Feyenoord, nel contesto di un'ottima prestazione da parte dei nerazzurri. A spiccare sono i 7 pieni per Yann Bisseck, Carlos Augusto, Djed Spence e Piotr Zielinski. Ecco i voti del Corriere della Sera:

6 Martinez – Sbaglia il primo rinvio, non sembra sicurissimo. Ma quando arriva Moussa gli chiude la porta.

7 Bisseck – Con un sinistro da attaccante di razza spacca la partita dopo 8 minuti. Grazie a lui la partenza è tutt’altro che in salita.

6 Akanji – Prende un giallo evitabile per una lite con il gioiellino Zechiel.

7 Carlos Augusto – Chiusure, rilanci e salvataggi: dà sostanza al gioco.

7 Spence – Quando spinge fa paura. Dà a Bisseck la palla dell’1-0, confeziona il cross per il raddoppio di Esposito. Prova anche a fare gol, ma trova Ernst.

6,5 Barella – Sostiene, aiuta, si fa trovare ed evita giocate immaginifiche.

6 Calhanoglu – Ammonito al primo fallo, i suoi corner sono affilati, la sua presenza in mezzo è un po’ discontinua.

7 Zielinski – Buon palleggio, un tiro fuori di poco, un altro perfetto che vale il 3-0.

6 Dimarco – Vivo, sfortunato su un paio di conclusioni.

6,5 Esposito – Troppo approssimativo per mezz’ora, ma quando Spence riesce ad arrivare in fondo e mettere la palla in mezzo, batte il marcatore e segna il 2-0.

6 Thuram – Non sempre lucidissimo. Evidentemente stanco.

6,5 Mkhitaryan – Giocate esatte ed eleganti.

5,5 Bonny – Una grave leggerezza.

6,5 Chivu – La sua Inter parte bene. Bella ripresa dopo la botta del derby.

Sezione: Rassegna / Data: Mer 04 novembre 2026 alle 11:54
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.