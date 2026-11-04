Ci va giù pesante Valentijn Driessen, giornalista di De Telegraaf, quando commenta la prestazione del Feyenoord contro l'Inter di ieri sera al De Kuip, con la vittoria netta per 3-0 dei nerazzurri nella quarta giornata della League Phase di Champions League. Il giornalista sostiene che nel confronto tra le due squadre appena quattro calciatori del Feyenoord potrebbero anche solo allenarsi con i nerazzurri: "Forse al quartetto composto da Luciano Valente, Hadj Moussa, Givairo Read e Gjivai Zechiël sarà permesso di allenarsi con l'Inter. Gli altri giocatori del Feyenoord verrebbero immediatamente messi sul mercato a Milano".

"Inizialmente, in questa stagione, i rinforzi Nacho Ferri, Charles Vanhoutte e Mika Marmol sono stati elogiati - ha aggiunto -. Gli acquisti sono andati bene contro PEC Zwolle, FC Utrecht, Telstar, Cambuur e anche AZ, ma contro il PSV e a livello internazionale…”.