Missione riscatto. Potremmo intitolare così l'operazione dell'Inter in programma domani sera sul campo del Feyenoord a Rotterdam. E c'è un dato che fa riflettere la squadra di Chivu relativamente agli approcci nelle partite. Approcci che, ultimamente, stanno caratterizzando in modo fortemente negativo l'andamento delle gare del Biscione.

I nerazzurri, secondo Opta, hanno vinto 32 delle ultime 35 gare in cui hanno segnato per primi, incluse 16 delle ultime 17 da quando hanno perso 1-2 contro l'Atletico nel marzo 2024.