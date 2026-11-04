Vittoria rotonda per 0-6 del PSG in casa del Villarreal. Con questo successo, i parigini si portano in testa alla classifica del girone unico di Champions League a punteggio pieno. Durante la conferenza stampa postpartita, il tecnico Luis Enrique è stato interrogato in merito alla possibilità di "allentare" i ritmi dopo il terzo gol per evitare di umiliare gli avversari: "Contro l'Inter non abbiamo mai chiuso la partita né difeso il risultato. È il nostro modo di tenere i ragazzi sul pezzo e di rispettare l'avversario".