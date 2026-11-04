Sarà Daniele Chiffi, arbitro della sezione di Padova, l'arbitro del big match dell'undicesima giornata di Serie A tra Inter e Como, in programma domenica 8 novembre alle ore 18 a San Siro. Chiffi sarà assistito da Colarossi e Bahri, con Marcenaro nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR si accomoderanno Daniele Paterna e Matteo Gariglio. Tra le altre sfide, Fiorentina-Juventus è stata affidata ad Andrea Colombo, Luca Pairetto dirigerà Napoli-Lazio.

Ecco il quadro completo:

VENEZIA – UDINESE    Venerdì 6/11 h. 20.45

SACCHI J.L.
IMPERIALE – MONDIN
IV:      BONACINA
VAR:     GARIGLIO
AVAR:       PEZZUTO

CAGLIARI – FROSINONE    Sabato 7/11 h. 15.00

AYROLDI
MORO – COLAIANNI
IV:      PERRI
VAR:     MARINI
AVAR:       PRONTERA

TORINO – LECCE    Sabato 7/11 h.15.00

FELICIANI
COSTANZO – GARZELLI
IV:       CALZAVARA
VAR:      MAZZOLENI
AVAR:       CAMPLONE

PARMA – BOLOGNA     Sabato 7/11 h. 18.00

ZUFFERLI
TRINCHIERI – CHIAVAROLI
IV:     ARENA
VAR:     MERAVIGLIA
AVAR:     GHERSINI

ROMA – SASSUOLO    Sabato 7/11 h. 20.45

DI BELLO
PERETTI – SCATRAGLI
IV:      ABISSO
VAR:     PEZZUTO
AVAR:     GUIDA

NAPOLI – LAZIO    h. 12.30

PAIRETTO
TEGONI – PERROTTI
IV:     MARINELLI
VAR:     AURELIANO
AVAR:      MAZZOLENI

GENOA – MILAN    h. 15.00

MASSA
ALASSIO – ROSSI L.
IV:       DOVERI
VAR:     CAMPLONE
AVAR:     MARINI

MONZA – ATALANTA    h. 15.00

ALLEGRETTA
VECCHI – BARONE
IV:     SOZZA
VAR:      LA PENNA
AVAR:       FABBRI

INTER – COMO    h. 18.00

CHIFFI
COLAROSSI – BAHRI
IV:       MARCENARO
VAR:      PATERNA
AVAR:      GARIGLIO

FIORENTINA – JUVENTUS     h. 20.45

COLOMBO
BACCINI – CECCON
IV:     MARESCA
VAR:     DI PAOLO
AVAR:       MERAVIGLIA

Sezione: Focus / Data: Mer 04 novembre 2026 alle 12:10
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.