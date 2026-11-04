Sarà Daniele Chiffi, arbitro della sezione di Padova, l'arbitro del big match dell'undicesima giornata di Serie A tra Inter e Como, in programma domenica 8 novembre alle ore 18 a San Siro. Chiffi sarà assistito da Colarossi e Bahri, con Marcenaro nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR si accomoderanno Daniele Paterna e Matteo Gariglio. Tra le altre sfide, Fiorentina-Juventus è stata affidata ad Andrea Colombo, Luca Pairetto dirigerà Napoli-Lazio.

Ecco il quadro completo:

VENEZIA – UDINESE Venerdì 6/11 h. 20.45

SACCHI J.L.

IMPERIALE – MONDIN

IV: BONACINA

VAR: GARIGLIO

AVAR: PEZZUTO

CAGLIARI – FROSINONE Sabato 7/11 h. 15.00

AYROLDI

MORO – COLAIANNI

IV: PERRI

VAR: MARINI

AVAR: PRONTERA

TORINO – LECCE Sabato 7/11 h.15.00

FELICIANI

COSTANZO – GARZELLI

IV: CALZAVARA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAMPLONE

PARMA – BOLOGNA Sabato 7/11 h. 18.00

ZUFFERLI

TRINCHIERI – CHIAVAROLI

IV: ARENA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: GHERSINI

ROMA – SASSUOLO Sabato 7/11 h. 20.45

DI BELLO

PERETTI – SCATRAGLI

IV: ABISSO

VAR: PEZZUTO

AVAR: GUIDA

NAPOLI – LAZIO h. 12.30

PAIRETTO

TEGONI – PERROTTI

IV: MARINELLI

VAR: AURELIANO

AVAR: MAZZOLENI

GENOA – MILAN h. 15.00

MASSA

ALASSIO – ROSSI L.

IV: DOVERI

VAR: CAMPLONE

AVAR: MARINI

MONZA – ATALANTA h. 15.00

ALLEGRETTA

VECCHI – BARONE

IV: SOZZA

VAR: LA PENNA

AVAR: FABBRI

INTER – COMO h. 18.00

CHIFFI

COLAROSSI – BAHRI

IV: MARCENARO

VAR: PATERNA

AVAR: GARIGLIO

FIORENTINA – JUVENTUS h. 20.45

COLOMBO

BACCINI – CECCON

IV: MARESCA

VAR: DI PAOLO

AVAR: MERAVIGLIA