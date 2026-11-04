Sarà Daniele Chiffi, arbitro della sezione di Padova, l'arbitro del big match dell'undicesima giornata di Serie A tra Inter e Como, in programma domenica 8 novembre alle ore 18 a San Siro. Chiffi sarà assistito da Colarossi e Bahri, con Marcenaro nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR si accomoderanno Daniele Paterna e Matteo Gariglio. Tra le altre sfide, Fiorentina-Juventus è stata affidata ad Andrea Colombo, Luca Pairetto dirigerà Napoli-Lazio.
Ecco il quadro completo:
VENEZIA – UDINESE Venerdì 6/11 h. 20.45
SACCHI J.L.
IMPERIALE – MONDIN
IV: BONACINA
VAR: GARIGLIO
AVAR: PEZZUTO
CAGLIARI – FROSINONE Sabato 7/11 h. 15.00
AYROLDI
MORO – COLAIANNI
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: PRONTERA
TORINO – LECCE Sabato 7/11 h.15.00
FELICIANI
COSTANZO – GARZELLI
IV: CALZAVARA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: CAMPLONE
PARMA – BOLOGNA Sabato 7/11 h. 18.00
ZUFFERLI
TRINCHIERI – CHIAVAROLI
IV: ARENA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GHERSINI
ROMA – SASSUOLO Sabato 7/11 h. 20.45
DI BELLO
PERETTI – SCATRAGLI
IV: ABISSO
VAR: PEZZUTO
AVAR: GUIDA
NAPOLI – LAZIO h. 12.30
PAIRETTO
TEGONI – PERROTTI
IV: MARINELLI
VAR: AURELIANO
AVAR: MAZZOLENI
GENOA – MILAN h. 15.00
MASSA
ALASSIO – ROSSI L.
IV: DOVERI
VAR: CAMPLONE
AVAR: MARINI
MONZA – ATALANTA h. 15.00
ALLEGRETTA
VECCHI – BARONE
IV: SOZZA
VAR: LA PENNA
AVAR: FABBRI
INTER – COMO h. 18.00
CHIFFI
COLAROSSI – BAHRI
IV: MARCENARO
VAR: PATERNA
AVAR: GARIGLIO
FIORENTINA – JUVENTUS h. 20.45
COLOMBO
BACCINI – CECCON
IV: MARESCA
VAR: DI PAOLO
AVAR: MERAVIGLIA
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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