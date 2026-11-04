Dopo essere finita al tappeto sabato scorso dopo il derby perso contro il Milan, l'Inter ha saputo prontamente rialzarsi nel successivo appuntamento in calendario vincendo in maniera autoritaria sul campo del Feyenoord, nella gara valevole per la quarta giornata della League Phase di Champions. Un 3-0 senza appello che Manuel Akanji ha inquadrato alla perfezione affidando il suo punto di vista sulla sfida del de Kuip a Instagram: "Una serata importante a Rotterdam. Solidi in difesa, cinici in attacco. Tre punti fondamentali in Champions", ha scritto il difensore svizzero.