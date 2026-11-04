Ci sono tanti aspetti positivi nella partita di ieri dell'Inter in casa del Feyenoord, una vittoria larga che ha mostrato una squadra in cui in tanti si sono espressi alla grande.

"Buone notizie per il ct Mancini. Bene Barella e Dimarco, la crescita di Pio Esposito - si legge sul Corriere dello Sport - Se il giovane centravanti dell’Inter è una piacevole conferma per il modo in cui finalizza e apre il gioco da pivot, la vera novità è Spence, tra i migliori in campo con Zielinski e Carlos Augusto. L’inglese sta cominciando a sgretolare i rimpianti per l’addio di Dumfries e completa un mosaico a cui serve come il pane un appoggio sicuro sulla fascia destra. È pericoloso, sa determinare, non solo correre e coprire".