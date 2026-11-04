Dopo Giovanni Malagò, anche Adriano Galliani ha presentato negli uffici della FIGC la propria candidatura per la presidenza in vista delle elezioni del prossimo 14 dicembre. L’ex amministratore delegato del Milan, riporta Tutto Mercato Web, è stato candidato formalmente dall’Assocalciatori e dall’Assoallenatori, che valgono il 30% dei voti. Sono dalla sua parte, in Serie A, anche Atalanta, Inter e Como.