Tra gli uomini simbolo della stracittadina spicca in casa Inter spicca sicuramente Javier Zanetti, primatista assoluto per numero di presenze nel derby con la maglia nerazzurra. L'ex capitano ha disputato ben 45 stracittadine considerando tutte le competizioni: 36 in Serie A, 4 in Coppa Italia, 4 in Champions League e una in Supercoppa Italiana.

Alle sue spalle si trova un altro storico capitano, Giuseppe Bergomi, con 40 presenze. Sul terzo gradino del podio, a quota 37, ci sono Giacinto Facchetti e Sandro Mazzola. Completano la graduatoria Tarcisio Burgnich e Mario Corso, entrambi con 30 derby disputati. Guardando invece all'attuale rosa nerazzurra, i giocatori con più presenze nella stracittadina sono Nicolò Barella, a quota 23, e Lautaro Martinez, con 21.

Se Zanetti domina la classifica delle presenze, il primato dei gol appartiene a un'altra leggenda interista: Giuseppe Meazza. Il leggendario attaccante, inserito nella Hall of Fame nerazzurra e miglior marcatore assoluto nella storia del club, ha realizzato 12 reti contro il Milan, considerando tutte le competizioni.

Alle sue spalle c'è Istvan Nyers, autore di 11 gol, mentre al terzo posto troviamo proprio l'attuale capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, con 9 reti. Un dato che conferma il peso del Toro nella storia recente della stracittadina: tra i calciatori ancora in attività, considerando entrambe le squadre, è infatti il miglior marcatore del derby. Nella graduatoria dei migliori bomber nerazzurri seguono Benito Lorenzi con 8 gol e, a quota 7, Alessandro Altobelli e Roberto Boninsegna.