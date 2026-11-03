In occasione di Feyenoord-Inter, Betsson.sport ha organizzato una speciale iniziativa denominata "The Space Is Yours pt. 2". Il brand sponsor di maglia dell'Inter (che però questa sera non farà mostra di sé sulle divise per le normative neerlandesi sui marchi di gaming, ndr), mette in palio una jersey autografata della Prima Squadra nerazzurra, pronta a trasformarsi in un pezzo da collezione unico. Tre giocatori dell'Inter firmeranno infatti questa speciale maglia che Nicolò Barella e compagni indosseranno questa sera al De Kuip, apponendo i propri autografi direttamente sul fronte della jersey.

Edoardo Gasparin, Marketing Manager di Betsson.sport, ha descritto con queste parole l'iniziativa The Space Is Yours pt. 2: "Siamo orgogliosi di dare continuità a un'iniziativa che ha riscosso grande entusiasmo. Il nostro obiettivo è mettere sempre più al centro i tifosi, offrendo loro l'opportunità di aggiudicarsi un capo esclusivo e autografato che celebra concretamente il loro legame incondizionato con i colori nerazzurri”. L'iniziativa prenderà vita direttamente sui social e sarà attiva dal 3 all' 8 novembre 2026. Per partecipare occorre seguire i seguenti passaggi:

Accedere a Instagram con un profilo pubblico

Seguire l'account ufficiale @betsson.sport

Commentare il post dedicato al concorso completando, in italiano, la frase: "L’Inter è entrata nel mio cuore quando…"

L'estrazione finale del vincitore, riservata ai maggiorenni residenti in Italia e a San Marino, avverrà il 13 novembre 2026.