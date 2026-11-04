C'è un Real Madrid che continua a fare rimonte pazze e questa sera ne è arrivata un'altra sul campo dell'AEK Atene. I greci vanno in vantaggio grazie a Koita, poi il pari spagnolo con Bellingham. Nella ripresa vantaggio ancora dei padroni di casa grazie a Pilo. Ma la squadra di Mourinho non muore mai e trova il pari con Mbappé e il vantaggio finale con Valverde in pieno recupero.
Sorprendente acuto del Fenerbahce, che piega il Liverpool 3-2. Per i Reds a segno Nyoni e Isaak, per i turchi decisive le reti di Greenwood, Brown e Muriqi.
Sezione: Focus / Data: Mer 04 novembre 2026 alle 20:50
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
autore
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
Altre notizie - Focus
Altre notizie
Mercoledì 04 nov
- 22:14 Chiffi ritrova l'Inter dopo nove mesi: l'ultima volta fu cinquina al Sassuolo
- 22:00 Majorino: "Meazza ristrutturato unica strada. I due stadi regalo ai club"
- 21:46 Inter-Como, la sfida nei numeri: lariani miglior difesa. I nerazzurri invece...
- 21:32 Jeda elogia Lautaro: "Tiene tutti in allerta. Derby? Non penso comprometterà qualcosa"
- 21:18 Pancaro: "L'Inter non è più quella di prima. Occhio alla Lazio"
- 21:04 Lens e poi Inter, Ludi (ds Como): "La sfida è essere competitivi ogni 3 giorni"
- 20:50 Impresa Real, ad Atene un’altra rimonta nel recupero. Gioia Fenerbahce, Liverpool ko
- 20:36 Panchina d'Oro, lunedì 16 novembre a Coverciano la 35esima edizione
- 20:23 Lazio, lesione del quadricipite per Zaccagni: salta il match col Napoli
- 20:08 Scavuzzo: "San Siro, serve coerenza". Poi invita il centrosinistra all'unità
- 19:54 Maignan su Spence, Dida: "Parata pazzesca perché in quel momento..."
- 19:40 Gol of the Day del martedì di Champions: Bisseck e Zielinski in lizza
- 19:25 Chiamatelo The Wall: nei clean sheet dell'Inter c'è sempre Carlos Augusto
- 19:12 Costacurta: "Inter straordinaria col Feyenoord. E se Bisseck fa gol così..."
- 18:57 Verso Inter-Como, Stones di nuovo in gruppo: "Si torna al lavoro"
- 18:43 Inter autoritaria a Rotterdam, Akanji: "Solidi in difesa, cinici in attacco"
- 18:29 Hernanes: "L'Inter deve svegliarsi, sta giocando ancora con la pancia piena"
- 18:14 Andrea Romanò e gli anni all'Inter: "Momenti bellissimi, con un rammarico"
- 18:00 Luis Enrique dopo Villarreal-PSG: "Non ci fermiamo mai. Come con l'Inter..."
- 17:46 FIGC, anche Galliani presenta la candidatura. Con l'appoggio dell'Inter
- 17:31 Canovi: "Inter, non tutte le sconfitte vengono per nuocere"
- 17:18 Valentini: "L'Inter ha ripreso a volare dopo la vittoria contro il Feyenoord"
- 17:04 CF - Generali Stadium, Inter e Milan hanno già affrontato le prime spese
- 16:51 Slovan Bratislava, Sporar: "Con l'Inter sarà tosta, significa molto per noi"
- 16:37 Balkanssports - L'Inter mette le mani sul talento sloveno Stefan Ćapin
- 16:23 Atalanta, Sarri sul Kairat: "L'anno scorso a San Siro perse 2-1..."
- 16:10 Salernitana, trasferta libera per l'Inter U23. Ma molti tifosi diserteranno
- 16:00 Miracolo a Rotterdam: l'Inter uscita de cuius dal derby è risorta al De Kuip
- 15:50 L'Inter rende omaggio a Figo: sono 54 primavere per il campione portoghese
- 15:40 Bisseck esulta e ironizza sui social: "Questa volta..."
- 15:30 Fuochi d'artificio al De Kuip, arrestate due persone sospette
- 15:20 Milan, Amorim torna sul derby: "Ho capito quanto sia importante per i tifosi"
- 15:10 Zanetti ospite al SIGMA Europe: "Uno sponsor deve capire due cose"
- 15:00 videoHELLO SPENCE! L'inglese finalmente fa godere anche gli interisti più SCETTICI
- 14:54 Appiano, buone notizie per Chivu: Stones e Jones di nuovo in gruppo
- 14:39 Generali Stadium, oltre 320 mln dai naming rights: "Giusto venderli subito"
- 14:25 Cardinale: "Generali Stadium, accordo record per lo sport mondiale"
- 14:12 Tegola Milan: Samu Chukwueze fuori tre mesi
- 13:59 Costinha: "Due dirigenti dell'Atalanta mi negarono il Triplete con l'Inter"
- 13:45 Dominic Vavassori vola col Palermo. E Lo Schiavo lo segnala a Baccin
- 13:30 Angolo Tattico - Da Zielinski qualità e inserimenti, Bisseck si sovrappone
- 13:20 Kraaijeveld: "Pensi di giocare bene, poi l'Inter riparte e il pallone è in rete"
- 13:10 De Telegraaf - Solo quattro giocatori del Feyenoord potrebbero allenarsi con l'Inter
- 13:00 Van Bronckhorst: "Il secondo gol dell'Inter è stato devastante"
- 12:50 Inter, le strategie per l'attacco: tutti i profili monitorati
- 12:40 Goal of the Day in Champions, candidati Bisseck e Zielinski
- 12:30 Con la vittoria di ieri ridono anche le casse: premi UEFA oltre 55 mln
- 12:20 UFFICIALE - Emre Belözoğlu allenerà il Fenerbahçe: "Bentornato a casa"
- 12:10 Serie A, arbitri 11esima giornata: il big match Inter-Como a Chiffi
- 12:00 videoMentalità e approccio TOP, un SUPER SPENCE e BARELLA leader: l'Inter RINASCE a ROTTERDAM
- 11:54 Corsera - Inter, le pagelle: in quattro con un 7 pieno
- 11:42 La Repubblica - L'Inter si ritrova. E Marotta fa chiarezza
- 11:29 Corsera - Inter, ora il percorso Champions è complicato ma non impossibile
- 11:16 Calhanoglu: "Sono orgoglioso della mia squadra"
- 11:02 TS - Feyenoord-Inter, analogie e differenze col successo di un anno e mezzo fa
- 10:48 CdS - Feyenoord-Inter, Spence può sgretolare il rimpianto Dumfries. E ci sono buone notizie per Mancini
- 10:34 Manica: "Nel Generali Stadium il boato di San Siro sarà ancora più forte"
- 10:20 Dida: "Nuovo stadio? San Siro ha fatto la storia, ma..."
- 10:06 Guarin: "Inter nel mio cuore, non volevo andare alla Juve. Ma già in nerazzurro bevevo. E oggi..."
- 09:52 GdS - Esposito raggiunge Martins in una speciale classifica in Champions League
- 09:38 GdS - Rinnovo Dimarco, la clausola aumenta lo stipendio dell'esterno nerazzurro
- 09:24 GdS - Trionfo al De Kuip con tre gol di scarto, in Champions ce l'hanno fatta solo in tre
- 09:10 GdS - Un'Inter europea, aggressiva e verticale: è una rinascita nerazzurra
- 08:56 Pagelle TS - Il ritorno dello Djed e Bisseck alla Thuram. Bonny non al top
- 08:42 TS - Rinnovi Inter, occhio al Como per Calhanoglu. Novità su Thuram e Bastoni
- 08:28 CdS - Spence sorpresa della serata, Calhanoglu fondamentale. Akanji fa arrabbiare Chivu
- 08:14 Pagelle GdS - Da Zielinski sensazionale a Bisseck bulldozer. Spence solo da 7
- 08:00 Gita olandese all'insegna della tranquillità: il paradosso dell'interista
- 03:30 Avellino, Di Maggio: "Volevo il gol col Pisa, a Chiavari è stato un peccato"
- 02:30 Como, Suwarso: "Scudetto? Calma, vedremo se saremo lì alla 35esima"