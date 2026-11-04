C'è un Real Madrid che continua a fare rimonte pazze e questa sera ne è arrivata un'altra sul campo dell'AEK Atene. I greci vanno in vantaggio grazie a Koita, poi il pari spagnolo con Bellingham. Nella ripresa vantaggio ancora dei padroni di casa grazie a Pilo. Ma la squadra di Mourinho non muore mai e trova il pari con Mbappé e il vantaggio finale con Valverde in pieno recupero.

Sorprendente acuto del Fenerbahce, che piega il Liverpool 3-2. Per i Reds a segno Nyoni e Isaak, per i turchi decisive le reti di Greenwood, Brown e Muriqi.