C'è un Real Madrid che continua a fare rimonte pazze e questa sera ne è arrivata un'altra sul campo dell'AEK Atene. I greci vanno in vantaggio grazie a Koita, poi il pari spagnolo con Bellingham. Nella ripresa vantaggio ancora dei padroni di casa grazie a Pilo. Ma la squadra di Mourinho non muore mai e trova il pari con Mbappé e il vantaggio finale con Valverde in pieno recupero. 
Sorprendente acuto del Fenerbahce, che piega il Liverpool 3-2. Per i Reds a segno Nyoni e Isaak, per i turchi decisive le reti di Greenwood, Brown e Muriqi.

Sezione: Focus / Data: Mer 04 novembre 2026 alle 20:50
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione