Pagelle da grande partita sulla Gazzetta dello Sport per l'Inter protagonista ieri in casa del Feyenoord. Si parte col 7,5 a Chivu, che "azzecca formazione e strategia verticale". Il migliore è Zielinski (8), "sensazionale, fino al gol aveva giocato una grande partita". Sufficienza risicata per Josep Martinez, che "comincia con un rinvio sbagliato e un'uscita naif", ma ha il merito di fiondarsi su Moussa sullo 0-1.

Benissimo anche il resto della truppa, dal 7,5 a Bisseck, "un bulldozer", al 7 ad Akanji, nonostante "un'ammonizione che si poteva proprio evitare", fino a un altro 7,5 in difesa per Carlos Augusto, "ottima contraerea" e che "raccoglie pure energie per ribaltare il fronte". A centrocampo 7 a Spence, anche se la rosea lo vede "non disciplinato e neppure preciso, ma entra con prepotenza nelle azioni dei primi due gol". Voto 7 anche a barella, "dopo l'erroraccio del derby, progetto con arguzia l'azione dello 0-2". Un 6,5 per due a Calhanoglu, "non deve produrre niente di eccezionale ma il suo lo fa" e Dimarco, "confortato dal prolungamento contrattuale si libera dai cattivi pensieri".

Torna a brillare Pio Esposito (7), "si arrampica sull'albero della cuccagna", mentre è sufficiente il contributo di Thuram, "che si comporta da specchietto delle allodole favorendo i compagni" e del subentrato Bonny, che "entra col giusto atteggiamento". Meglio ancora fa Mkhitaryan, 6,5, l'armeno "si cala con esperienza sull'erba di Rotterdam". Senza voto Stankovic, Sucic e Pavard.