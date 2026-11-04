L'allenatore del Feyenoord Giovanni van Bronckhorst ha parlato ai microfoni di Ziggo Sport commentando questa sconfitta pesante rimediata per mano dell'Inter: "Ho visto un Feyenoord che voleva giocarsela. Speravamo di segnare per primi, così da poter entrare meglio in partita, ma abbiamo subìto gol piuttosto in fretta, il che non aiuta. Nel secondo tempo abbiamo avuto la sensazione che, se fossimo riusciti ad accorciare sul 2-1, saremmo rientrati in partita. Ma dopo aver subìto il terzo gol, è diventato davvero difficile giocare contro una squadra così esperta in situazioni del genere”.

Quali le differenze rispetto al ko col Barcellona?

"Contro il Barcelona bbiamo giocato molto bene nel secondo tempo: siamo stati bravi palla al piede e abbiamo creato delle occasioni. Oggi non è stato così. Abbiamo costruito qualche mezza opportunità, ma l’Inter è stata molto compatta in difesa".