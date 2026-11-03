L'Inter c'è. La versione sbiadita delle ultime settimane questa sera a Rotterdam è sembrata un lontano ricordo: i nerazzurri mostrano il volto migliore di sé e con una gara d'autore fanno a pezzi il Feyenoord, che a parte una fiammata nel primo tempo non creano mai veri pericoli dalle parti di Josep Martinez. Fa tutto per il meglio la squadra di Cristian Chivu, che indirizza il match col gol di prepotenza di Yann Bisseck e poi con Pio Esposito e Piotr Zielinski allarga ulteriormente la forbice. Peccato per il poker annullato per un fuorigioco di spalla (sic) di Esposito, che vanifica un'azione da manuale del calcio. Ma l'Inter può essere contenta così: prestazione d'autore, spettri scacciati e rotta europea raddrizzata dopo gli sbandamenti delle prime due partite.

IL TABELLINO

FEYENOORD-INTER 0-3

MARCATORI: 8' Bisseck, 34' Esposito, 54' Zielinski

FEYENOORD: 1 Ernst; 26 Read (63' 57 Schaken), 24 Kraaijeveld (78' 20 Deijl), 35 Marmol, 16 Javi Lopez (62' 4 Watanabe); 8 Zechiel, 34 Vanhoutte (46' 22 Van Den Elshout), 28 Targhalline; 23 Hadj Moussa, 19 Ferri (62' 14 Steijn), 10 Valente.

In panchina: 33 Kastenmeier, 39 Bossin, 11 Gonçalo Borges, 17 Nelson, 27 Diarra, 49 Van Persie, 65 Slory.

Allenatore: Giovanni Van Bronckhorst

INTER: 1 J. Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji (85' 28 Pavard), 30 Carlos Augusto; 99 Spence, 23 Barella (78' 8 Sucic), 20 Calhanoglu (57' 22 Mkhitaryan), 7 Zielinski (78' 5 Stankovic), 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram (57' 14 Bonny).

In panchina: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 17 Diouf, 45 Stante, 46 Bovio, 48 Mosconi, 53 Lavelli.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Nyberg (SWE). Assistenti: Beigi - Soderkvist. Quarto ufficiale: Ladebäck. VAR: Kwiatkowski. Assistente VAR: Attwell.

Note

Ammoniti: Calhanoglu (I), Akanji (I), Zechiel (F)

Possesso palla: 53%-47%

Tiri tin porta: 2-6

Tiri totali: 11-11

Corner: 5-4

Recupero: 1°T 2', 2°T 4.

RIVIVI IL LIVE

90' + 4 - FISCHIA NYBERG, RIEN NE VA PLUS AL DE KUIP!!! RUGGITO DELL'INTER, CHE BATTE 3-0 IL FEYENOORD DOPO UNA PARTITA PRESSOCHE' PERFETTA!!!

90' + 4 - Capolavoro di gestione palla di Bonny, applaudito da Spence e Stankovic.

90' + 2 - Si sentono cantare i duemila tifosi interisti, qualche posto al De Kuip si è già svuotato.

90' + 1 - Scattati i quattro minuti di recupero. Fallo in attacco di Pio Esposito.

88' - Dimarco riceve bene da Mkhitaryan, guadagna il fondo poi però si perde non vedendo troppe soluzioni per il cross.

85' - Ecco il momento: Pavard prende il posto di Akanji.

84' - Pavard ancora a bordocampo, ma il pallone non vuole uscire...

82' - Pronto a entrare anche Pavard.

81' - Martinez a vuoto, la difesa si rifugia in corner.

80' - Proteste del Feyenoord per un corner, l'assistente prima dà rimessa all'Inter poi si corregge.

78' - Arrivano i cambi: Stankovic per Zielinski e Sucic per Barella nell'Inter. Nel Feyenoord dentro anche Deijl per Kraaijeveld.

77' - Targhelline calcia, palla fuori.

76' - Carlos Augusto si complica la vita e cerca un passaggio in orizzontale, intercettato da un avversario.

73' - Moussa entra bene in area, punta due uomini ma la sua conclusione è decisamente da dimenticare.

73' - Crossa Dimarco, Ernst anticipa Esposito e blocca.

72' - Normalità ristabilità, si riprende con uno steward che però è rimasto in campo.

71' - Fuochi d'artificio in campo, Nyberg deve fermare il gioco.

70' - Altra splendida azione dell'Inter, il Feyenoord libera con affanno ma i nerazzurri restano in zona d'attacco.

69' - Altro tiro di Valente che diventa una telefonata per Martinez che risponde bloccando la sfera.

68' - Il VAR ci mette un po', ma poi conferma l'offside.

66' - Grande azione dell'Inter conclusa col gol da zero metri di Esposito su assist di Dimarco, ma l'attaccante era in fuorigioco.

65' - Con una diagonale difensiva perfetta, Carlos Augusto toglie un'occasione a Schaken che si era ritrovato a tu per tu con Martinez.

64' - Bisseck prova un nuovo affondo, ma vede troppi uomini davanti a sé e scarica per Mkhitaryan che non si aspetta il passaggio.

62' - Van Bronckhorst cambia tre pedine: fuori Read, Ferri e Lopez per Schaken, Steijn e Watanabe.

60' - Improbabile tiro di Valente che si spegne innocuo tra le mani di Martinez.

57' - Doppio cambio nell'Inter: Bonny e Mkhitaryan rilevano Thuram e Calhanoglu.

IL GOL DI ZIELINSKI: Da rimessa laterale, la palla arriva a Barella che appoggia su Zielinski. Che quasi non crede ai suoi occhi quando vede tanto campo libero (Van den Elshout non è proprio un metodista), ma ringrazia e calcia un sinistro fortissimo e precisissimo dalla distanza che non lascia scampo a Ernst.

54' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRR!!! PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOTRRRRRRRRRRR ZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEELIIIIIIIIIIIIINSKIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!

51' - Protesta Javi Lopez per un contrasto di Barella che Nyberg colpevolmente non sanziona.

50' - Grande intervento di Carlos Augusto che recupera un pallone.

47' - Barella parte in posizione regolare poi scarica su Spence che punta l'uomo e calcia, Ernst respinge in corner.

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22.05 - Primo pallone del secondo tempo per il Feyenoord: PARTITI!

22.04 - Van den Elshout entra al posto di Vanhoutte. Le due squadre tornano in campo.

22.01 - Si prepara un cambio nel Feyenoord, pronto a entrare Van den Elshout.

HALFTIME REPORT - Mai più approcci morbidi, era stata la promessa dell'Inter alla vigilia. Questa sera, la promessa è stata decisamente mantenuta: ottimo avvio dei nerazzurri che capitalizzano con la rete da attaccante puro di Yann Bisseck, frutto di una sua iniziativa, che manda un po' in bambola il Feyenoord bravo però a riorganizzarsi e a prendere progressivamente campo creando qualche difficoltà alla squadra di Chivu. Che però colpisce col 2-0 nel momento migliore dei padroni di casa grazie alla rete di Pio Esposito. Indicazioni decisamente positive sin qui.

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45' + 3 - Nyberg decreta la fine del primo tempo: Inter a riposo avanti per 2-0 sul Feyenoord.

45' - Nyberg sbaglia a non applicare il vantaggio per il Feyenoord, poi si scusa. Due minuti di recupero.

45' - Scaglia la botta Zielinski da fuori, Ernst respinge.

44' - Read calcia dal limite dell'area raccogliendo un disimpegno corto di Zielinski, pallone alle stelle.

42' - Read manda per le terre Dimarco poi però calcia malissimo, la palla finisce a Valente che trova un corner.

41' - Contropiede buttato via nella propria metà campo dall'Inter, Feyenoord che riparte.

39' - Scintille tra Akanji e Zechiel, Nyberg ammonisce entrambi forse in maniera esagerata.

38' - Zielinski calcia mandando la palla a fil di palo. Il guardalinee alza la bandierina per segnalare un fuorigioco inesistente di Barella.

IL GOL DI ESPOSITO: Nel momento migliore del Feyenoord, l'Inter riesce a spaccare l'onda grazie a Spence che riesce a mettere in mezzo per Esposito che sovrasta il marcatore e di testa infila Ernst.

34' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOOOO EEEEEEEEEEEEEEEESPOOOOOOOOOOOOOSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!

32' - Svetta Carlos Augusto per arrivare prima di Ferri sul cross di Zechiel.

31' - Bella chiusura di Martinez su Moussa che dopo aver saltato Dimarco con una finta si vede lo specchio della porta chiuso dallo spagnolo.

30' - Ammonizione per un membro della panchina del Feyenoord.

30' - Feyenoord che ora sta premendo i nerazzurri, fatica la squadra di Chivu. Poi però Dimarco esce bene e prende fallo.

29' - Confusione in area Inter, il Feyenoord prova a sfondare ma dopo vari batti e ribatti la palla finisce a Martinez sul tiro di Vanhoutte.

27' - Nyberg non sanziona un netto fallo ai danni di Zielinski.

26' - Moussa mette in mezzo, pallone raccolto da Javi Lopez che non se la sente di calciare subito poi prova il tiro che viene respinto.

24' - Akanji chiude su Ferri, primo corner per i padroni di casa.

22' - Ripartenza sprecata dal Feyenoord, brutta palla di Moussa che non premia l'inserimento di Valente.

20' - Rischia anche la difesa dell'Inter, Martinez esce quasi a metà campo non comprendendosi con Akanji, poi Zechiel prova lo spunto ma viene fermato dal portiere spagnolo.

19' - Feyenoord in bambola, Ernst sbaglia un disimpegno sul quale si avventa Thuram che innesca un'azione nerazzurra conclusa dal tiro del francese parato dal portiere.

16' - Carlos Augusto, nel tentativo di controllare un pallone, va a contrasto con Read sul quale commette fallo.

14' - Dimarco raccoglie un pallone da Spence, controlla e calcia: Ernst devia in corner.

13' - Vanhoutte calcia una punizione che diventa un regalo per Martinez che para facilmente.

12' - Zielinski atterra Zechiel che urla forse in maniera esagerata rispetto al contatto.

11' - Barella viene anticipato in extremis da Targhalline all'ingresso in area.

IL GOL DI BISSECK: Fa tutto il difensore tedesco, che pressa un avversario agevolando un recupero e dopo assist di Spence si invola in avanti per poi calciare da fuori con la classe di un attaccante vero. Palla in buca d'angolo, Ernst battuto ed esultanza anche polemica.

8' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNN BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSEEEEEEEEEEEEECKKKKKKKKKKKKKKK!!!

6' - Dimarco riceve un pallone chiamandolo a Thuram e prova il tiro, trovando il primo corner del match.

3' - Subito un'ammonizione per Calhanoglu, che ha atterrato Valente.

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21.01 - Primo pallone del match per l'Inter, che deve ripetere due volte l'operazione: PARTITI!

21.00 - Minuto di raccoglimento per Jesus de Miguel, lo sfortunato giocatore del Tenerife morto a seguito di uno scontro di gioco col portiere dell'Andorra.

21.00 - Valente e Barella davanti a Nyberg per il sorteggio

20.57 - Feyenoord e Inter entrano in campo per il prepartita.

20.55 - Clima caldo e musica a tutto volume al De Kuip, mentre le squadre raggiungono il tunnel di ingresso.

20.47 - Le due squadre sono tornate negli spogliatoi. A breve sarà calcio d'inizio.

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