Buone notizie da Appiano Gentile per Cristian Chivu. Dopo aver recuperato Benjamin Pavard, il gruppo nerazzurro riabbraccia anche i due inglesi fermi ai box da qualche settimana: Curtis Jones e John Stones sono tornati infatti ad allenarsi con il resto della squadra, dopo aver smaltito definitivamente i rispettivi infortuni muscolari.

Il difensore e il centrocampista hanno partecipato, riporta Sky, al lavoro di scarico dopo la partita di ieri a Rotterdam contro il Feyenoord e si candidano per una convocazione contro il Como domenica prossima. Domani è previsto un giorno di riposo, quindi tra venerdì e sabato i due inglesi potranno accelerare per poter tornare a disposizione di Chivu. Che potrà rivedere Lautaro Martinez e Luis Henrique dopo la sosta.