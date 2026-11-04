Dopo la partita persa 3-0 dal Feyenoord contro l'Inter, l'allenatore Giovanni van Bronckhorst ha elogiato l'impegno della sua squadra in un'intervista a Ziggo Sport: "Ho visto una squadra che voleva dare il massimo. Certo, ci aspettavamo già una partita in cui si potesse giocare bene, ma in cui loro potessero diventare pericolosi all'improvviso. Bisogna solo avere un po' di fortuna per entrare in partita, ma abbiamo subito lo 0-1 piuttosto velocemente. Questo non aiuta, e il secondo gol è stato davvero devastante".

Speranza

All'intervallo, l'allenatore del Feyenoord nutriva ancora un barlume di speranza per un risultato migliore, ma questa è svanita rapidamente. "Nell'intervallo ho detto che saremmo potuti entrare in partita se avessimo segnato. Poi subisci il terzo gol e ti rendi conto che è molto difficile giocare a calcio. L'Inter è una squadra molto esperta, non ha paura di giocare in modo compatto e di rendersi pericolosa. È lì che si vede la differenza di esperienza".

Confronto

Secondo Van Bronckhorst si è trattato di una sconfitta diversa da quella contro il Barcellona. "Contro il Barcellona, ​​nel secondo tempo abbiamo gestito bene il pallone e creato occasioni. Oggi (ieri, ndr), invece, non ci sono state occasioni ben costruite, perché si vede che l'Inter si chiude molto velocemente in difesa. Scatta verso la retroguardia per mantenere la compattezza e bisogna essere molto bravi in ​​questo. Nel primo tempo, la palla non è arrivata nel modo giusto in area di rigore in diverse occasioni e sono momenti che dobbiamo saper sfruttare".