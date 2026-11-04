L'Inter rende omaggio a Luis Figo. Lo storico campione portoghese con alle spalle un quadriennio in maglia nerazzurra, ultima squadra della sua carriera, festeggia oggi 54 anni. Con la squadra milanese ha conquistato quattro Scudetti, una Coppa Italia e tre Supercoppe italiane. Il club interista ha voluto omaggiare il classe 1972 attraverso un post di auguri sui propri canali social.