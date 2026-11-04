Due interisti sono candidati al premio di Goal of the Day della tornata del martedì di questa quarta giornata di Champions League: Yann Bisseck, autore del gol del vantaggio, e Piotr Zielinski che con la sua staffilata ha sigillato definitivamente il 3-0 finale, sono infatti in lizza per il riconoscimento insieme a Matheus Cunha del Manchester United e a Kasper Jorgensen del LASK Linz. Il voto potrà essere espresso sulla app della Champions League.