Due interisti sono candidati al premio di Goal of the Day della tornata del martedì di questa quarta giornata di Champions League: Yann Bisseck, autore del gol del vantaggio, e Piotr Zielinski che con la sua staffilata ha sigillato definitivamente il 3-0 finale, sono infatti in lizza per il riconoscimento insieme a Matheus Cunha del Manchester United e a Kasper Jorgensen del LASK Linz. Il voto potrà essere espresso sulla app della Champions League.

Sezione: News / Data: Mer 04 novembre 2026 alle 12:40
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.