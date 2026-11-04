Dall'Inter di Rotterdam arriva "la miglior risposta dopo la sconfitta nel derby: atteggiamento, applicazione e attenzione", come da pagella (7,5) di Cristian Chivu dopo la vittoria sul Feyenoord. Sufficienza per Josep Martinez che "con un’altra uscita dissennata rischia un altro patatrac". In difesa 7 a Bisseck, "gol da funambolo", 6 ad Akanji, a causa di "un’ammonizione regalata che fa arrabbiare Chivu, ma là dietro non si passa", quindi 7,5 a Carlos Augusto, "insuperabile di testa e quando c'è lo spazio appoggia pure la manovra".

A centrocampo 7,5 per Spence, "la sorpresa della serata, si prende subito la scena". Pagella da 7 per Barella e la sua "partita di sacrificio, abbandonando certi ghirigori controproducenti". Da 6,5 Calhanoglu, "fondamentale per l'equilibrio che sa dare", così come il subentrato Mkhitaryan: "Per come scatta, non diresti mai che va per i 38 anni". Il migliore in mezzo è però Zielinski, al di là del gol "pulisce un'infinità di palloni, gestendoli con lucidità". Infine 6,5 a Dimarco, che "non può lasciare troppo campo a Moussa", ma "nella ripresa, catapulta palloni in area".

Davanti 7 a Esposito, "quando gli capita il pallone giusto, fa centro" e 6,5 a Thuram. Il francese "prolunga il digiuno in Champions, ma se non altro resta in campo meno di un’ora". Sufficiente Bonny.  

Sezione: Focus / Data: Mer 04 novembre 2026 alle 08:28
Autore: Antonio Di Chiara
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