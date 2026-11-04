Ieri sera, dopo Feyenoord-Inter, la polizia di Rotterdam ha arrestato due persone nei pressi dello stadio De Kuip. I due sono sospettati di aver fatto esplodere dei fuochi d'artificio che sono atterrati nello stadio durante la partita di Champions League. Nel corso del match si è verificato un episodio degno di nota quando dei fuochi d'artificio sono stati sparati all'interno dello stadio dall'esterno del De Kuip. L'arbitro Glenn Nyberg ha deciso di sospendere temporaneamente l'incontro al 71' minuto. Inoltre, secondo quanto riportato, i fuochi d'artificio avrebbero causato danni al tetto dello stadio.

"Non c'è posto nel calcio"

Poco dopo l'incidente, la polizia è riuscita ad arrestare due sospetti fuori dallo stadio De Kuip. Non è ancora chiaro quali saranno le conseguenze del loro gesto, qualora fosse accertata la loro responsabilità. L'allenatore del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, ha espresso il suo disappunto per l'accaduto durante la conferenza stampa post-partita: "Non c'è posto nel calcio per questo e probabilmente comporterà un'altra multa per il club. Sono contento che i fuochi d'artificio non siano stati accesi all'interno del campo e che nulla sia finito tra la folla".