Domani, il Milan sarà atteso dall'impegno di Europa League contro il Ferencvaros. Ma Ruben Amorim, allenatore rossonero, intervistato alla vigilia da Sky Sport trova il modo di tornare sulle emozioni per la vittoria nel derby di domenica sera: "Per me è stata una cosa inaspettata, nemmeno in Premier League ho mai sentito questa sensazione di vicinanza da parte dei tifosi e della curva. Tutte queste cose sono state speciali, non mi aspettavo un ambiente così bello. Ma so quanto una partita così sia importante per i tifosi, anche i bambini parlano del derby. Per noi è stata una giornata speciale, abbiamo capito con Gerry Cardinale quanto fosse importante per società e tifosi".