L'Inter entra in una ristretta cerchia di club che sono riusciti a vincere in casa del Feyenoord con almeno tre gol di scarto in Champions League. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono solamente tre le squadre che ce l'hanno fatta, una è quella nerazzurra.

Le altre due sono "il Manchester City nel 2017-18 (4-0 nella fase a gironi con doppietta di Stones, oggi all'Inter, e gol di Aguero e Gabriel Jesus) e il Bayer Leverkusen nel 2024 (prima giornata della fase campionato)".