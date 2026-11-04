Chiamatelo The Wall. Senza offesa per l'inarrivabile Walter Samuel, Carlos Augusto si sta confermando un giocatore chiave nell'economia di gioco dell'Inter. Ieri sera al De Kuip il brasiliano, ormai prossimo al rinnovo di contratto dopo diversi mesi di discussioni, ha sfoderato un'altra prestazione solidissima in difesa, schierato da braccetto sinistro. Lo scorso agosto Cristian Chivu ha ammesso di preferirlo in quella posizione, per quanto l'ex Monza sia più che affidabile anche da quinto. E in effetti a suon di prove più che efficaci come vice Alessandro Bastoni il diretto interessato gli sta dando ragione.

I numeri non mentono

Non si tratta solo di sensazioni dal campo, anche i numeri confermano quanto Carlos Augusto sia prezioso quando viene schierato nei tre dietro. Nelle 5 partite in cui l'Inter non ha subito gol argomento piuttosto sensibile in questa fase iniziale di stagione, il brasiliano era in campo da braccetto sinistro e per 4 volte da titolare. Nello specifico:

Cagliari-Inter 0-1 (da subentrato)

Inter-Parma 3-0

Inter-Shakhtar 1-0 (suo il gol decisivo)

Venezia-Inter 0-2

Feyenoord-Inter 0-3

Tra l'altro, una delle qualità che già si conoscevano del classe '99 di Campinas, la duttilità, sta emergendo sempre più prepotentemente mentre Chivu continua a mischiare le carte sia in difesa sia sulla fascia mancina. Per questo spesso gli capita di iniziare braccetto e concludere quinto, o viceversa. Numeri alla mano, anche a livello personale c'è da fregarsi le mani: finora il suo bottino recita 4 gol (2 in Serie A e 2 in Champions League) e 2 assist, non male per un giocatore che il meglio lo sta offrendo in fase difensiva.