Per Thijs Kraaijeveld, nonostante la sconfitta contro l'Inter, si è rivelata una serata indimenticabile. Il giovane difensore ha fatto il suo debutto in Champions League e ritiene di essersela cavata bene contro l'attacco di spessore dei nerazzurri: "Fare il mio debutto è davvero un sogno fin da bambino che si avvera. Ho guardato la Champions League ogni martedì e mercoledì fin da quando ero piccolo - esordisce Kraaijeveld con orgoglio in un'intervista a Ziggo Sport -. È meraviglioso essere qui adesso. Ieri l'allenatore mi ha chiamato ed è stata una sorpresa. Naturalmente, ne sono molto felice".

Kraaijeveld ha esordito subito in Champions League contro un avversario di alto livello. "Sapevo di dover affrontare un attacco forte. Anch'io so fare dei buoni duelli, quindi penso che siano stati nel complesso positivi. Sapevo di essere uno contro uno con due attaccanti, quindi dovevo neutralizzarli. È molto difficile affrontare squadre come questa, perché hai la sensazione di giocare davvero bene. Poi loro ripartono in avanti con efficacia in alcune occasioni e ogni volta il pallone finisce in rete. Sono stati rapidissimi nei contropiede".