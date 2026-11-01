La sconfitta per 3-1 contro il Milan lascia un segno pesante nel percorso di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter. Il tecnico nerazzurro, infatti, continua a non trovare la vittoria nella stracittadina milanese, entrando in una particolare statistica negativa. Come evidenziato da Opta, Chivu è soltanto il terzo allenatore nella storia a perdere i primi tre derby tra Milan e Inter, considerando tutte le competizioni. Un dato che testimonia le difficoltà incontrate dall'allenatore rumeno negli scontri diretti contro i rossoneri, diventati un vero e proprio tabù.

Chivu come Leonardo e Giacomini: il precedente storico

Prima di Chivu, soltanto altri due allenatori avevano registrato una partenza così negativa nei derby milanesi. Il primo è Massimo Giacomini, che tra il 1979 e il 1980 perse le prime tre stracittadine alla guida del Milan. Successivamente è toccato a Leonardo, protagonista dello stesso bilancio negativo tra il 2009 e il 2011, con due sconfitte sulla panchina rossonera e una alla guida dell'Inter. Adesso anche Chivu entra in questa particolare graduatoria, dopo tre derby consecutivi senza riuscire a evitare la sconfitta. Un rendimento che rappresenta un ulteriore motivo di riflessione per il tecnico nerazzurro, chiamato a invertire la tendenza nei prossimi confronti con il Milan.