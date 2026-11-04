Prima di concentrarsi su Como e Napoli, le due italiane impegnate questa sera in Champions League, Alessandro Costacurta ha riavvolto il nastro tornare sulla prestazione praticamente inappuntabile dell'Inter sul campo del Feyenoord: "L’Inter a me è piaciuta perché ha gestito i momenti, ha sofferto poco anche quando ha concesso palla agli avversari - le parole di Billy a Sky Sport -. In Europa è importante approfittare degli errori degli avversari ma soprattutto saper essere organizzati quando gli altri attaccano. Da questo punto di vista, la squadra di Chivu ha fatto una gara straordinaria. Ci sono tanti aspetti positivi; se anche Bisseck fa gol così, vuol dire che ti gira bene. Ieri i nerazzurri sono stati molto bravi". 

Sezione: News / Data: Mer 04 novembre 2026 alle 19:12
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.