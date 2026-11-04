Prima di concentrarsi su Como e Napoli, le due italiane impegnate questa sera in Champions League, Alessandro Costacurta ha riavvolto il nastro tornare sulla prestazione praticamente inappuntabile dell'Inter sul campo del Feyenoord: "L’Inter a me è piaciuta perché ha gestito i momenti, ha sofferto poco anche quando ha concesso palla agli avversari - le parole di Billy a Sky Sport -. In Europa è importante approfittare degli errori degli avversari ma soprattutto saper essere organizzati quando gli altri attaccano. Da questo punto di vista, la squadra di Chivu ha fatto una gara straordinaria. Ci sono tanti aspetti positivi; se anche Bisseck fa gol così, vuol dire che ti gira bene. Ieri i nerazzurri sono stati molto bravi".