Prima di concentrarsi su Como e Napoli, le due italiane impegnate questa sera in Champions League, Alessandro Costacurta ha riavvolto il nastro tornare sulla prestazione praticamente inappuntabile dell'Inter sul campo del Feyenoord: "L’Inter a me è piaciuta perché ha gestito i momenti, ha sofferto poco anche quando ha concesso palla agli avversari - le parole di Billy a Sky Sport -. In Europa è importante approfittare degli errori degli avversari ma soprattutto saper essere organizzati quando gli altri attaccano. Da questo punto di vista, la squadra di Chivu ha fatto una gara straordinaria. Ci sono tanti aspetti positivi; se anche Bisseck fa gol così, vuol dire che ti gira bene. Ieri i nerazzurri sono stati molto bravi".
Sezione: News / Data: Mer 04 novembre 2026 alle 19:12
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
autore
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
Altre notizie - News
Altre notizie
Mercoledì 04 nov
- 20:23 Lazio, stiramento del quadricipite per Zaccagni: salta il match col Napoli
- 20:08 Scavuzzo: "San Siro, serve coerenza". Poi invita il centrosinistra all'unità
- 19:54 Maignan su Spence, Dida: "Parata pazzesca perché in quel momento..."
- 19:40 Gol of the Day del martedì di Champions: Bisseck e Zielinski in lizza
- 19:25 Chiamatelo The Wall: nei clean sheet dell'Inter c'è sempre Carlos Augusto
- 19:12 Costacurta: "Inter straordinaria col Feyenoord. E se Bisseck fa gol così..."
- 18:57 Verso Inter-Como, Stones di nuovo in gruppo: "Si torna al lavoro"
- 18:43 Inter autoritaria a Rotterdam, Akanji: "Solidi in difesa, cinici in attacco"
- 18:29 Hernanes: "L'Inter deve svegliarsi, sta giocando ancora con la pancia piena"
- 18:14 Andrea Romanò e gli anni all'Inter: "Momenti bellissimi, con un rammarico"
- 18:00 Luis Enrique dopo Villarreal-PSG: "Non ci fermiamo mai. Come con l'Inter..."
- 17:46 FIGC, anche Galliani presenta la candidatura. Con l'appoggio dell'Inter
- 17:31 Canovi: "Inter, non tutte le sconfitte vengono per nuocere"
- 17:18 Valentini: "L'Inter ha ripreso a volare dopo la vittoria contro il Feyenoord"
- 17:04 CF - Generali Stadium, Inter e Milan hanno già affrontato le prime spese
- 16:51 Slovan Bratislava, Sporar: "Con l'Inter sarà tosta, significa molto per noi"
- 16:37 Balkanssports - L'Inter mette le mani sul talento sloveno Stefan Ćapin
- 16:23 Atalanta, Sarri sul Kairat: "L'anno scorso a San Siro perse 2-1..."
- 16:10 Salernitana, trasferta libera per l'Inter U23. Ma molti tifosi diserteranno
- 16:00 Miracolo a Rotterdam: l'Inter uscita de cuius dal derby è risorta al De Kuip
- 15:50 L'Inter rende omaggio a Figo: sono 54 primavere per il campione portoghese
- 15:40 Bisseck esulta e ironizza sui social: "Questa volta..."
- 15:30 Fuochi d'artificio al De Kuip, arrestate due persone sospette
- 15:20 Milan, Amorim torna sul derby: "Ho capito quanto sia importante per i tifosi"
- 15:10 Zanetti ospite al SIGMA Europe: "Uno sponsor deve capire due cose"
- 15:00 videoHELLO SPENCE! L'inglese finalmente fa godere anche gli interisti più SCETTICI
- 14:54 Appiano, buone notizie per Chivu: Stones e Jones di nuovo in gruppo
- 14:39 Generali Stadium, oltre 320 mln dai naming rights: "Giusto venderli subito"
- 14:25 Cardinale: "Generali Stadium, accordo record per lo sport mondiale"
- 14:12 Tegola Milan: Samu Chukwueze fuori tre mesi
- 13:59 Costinha: "Due dirigenti dell'Atalanta mi negarono il Triplete con l'Inter"
- 13:45 Dominic Vavassori vola col Palermo. E Lo Schiavo lo segnala a Baccin
- 13:30 Angolo Tattico - Da Zielinski qualità e inserimenti, Bisseck si sovrappone
- 13:20 Kraaijeveld: "Pensi di giocare bene, poi l'Inter riparte e il pallone è in rete"
- 13:10 De Telegraaf - Solo quattro giocatori del Feyenoord potrebbero allenarsi con l'Inter
- 13:00 Van Bronckhorst: "Il secondo gol dell'Inter è stato devastante"
- 12:50 Inter, le strategie per l'attacco: tutti i profili monitorati
- 12:40 Goal of the Day in Champions, candidati Bisseck e Zielinski
- 12:30 Con la vittoria di ieri ridono anche le casse: premi UEFA oltre 55 mln
- 12:20 UFFICIALE - Emre Belözoğlu allenerà il Fenerbahçe: "Bentornato a casa"
- 12:10 Serie A, arbitri 11esima giornata: il big match Inter-Como a Chiffi
- 12:00 videoMentalità e approccio TOP, un SUPER SPENCE e BARELLA leader: l'Inter RINASCE a ROTTERDAM
- 11:54 Corsera - Inter, le pagelle: in quattro con un 7 pieno
- 11:42 La Repubblica - L'Inter si ritrova. E Marotta fa chiarezza
- 11:29 Corsera - Inter, ora il percorso Champions è complicato ma non impossibile
- 11:16 Calhanoglu: "Sono orgoglioso della mia squadra"
- 11:02 TS - Feyenoord-Inter, analogie e differenze col successo di un anno e mezzo fa
- 10:48 CdS - Feyenoord-Inter, Spence può sgretolare il rimpianto Dumfries. E ci sono buone notizie per Mancini
- 10:34 Manica: "Nel Generali Stadium il boato di San Siro sarà ancora più forte"
- 10:20 Dida: "Nuovo stadio? San Siro ha fatto la storia, ma..."
- 10:06 Guarin: "Inter nel mio cuore, non volevo andare alla Juve. Ma già in nerazzurro bevevo. E oggi..."
- 09:52 GdS - Esposito raggiunge Martins in una speciale classifica in Champions League
- 09:38 GdS - Rinnovo Dimarco, la clausola aumenta lo stipendio dell'esterno nerazzurro
- 09:24 GdS - Trionfo al De Kuip con tre gol di scarto, in Champions ce l'hanno fatta solo in tre
- 09:10 GdS - Un'Inter europea, aggressiva e verticale: è una rinascita nerazzurra
- 08:56 Pagelle TS - Il ritorno dello Djed e Bisseck alla Thuram. Bonny non al top
- 08:42 TS - Rinnovi Inter, occhio al Como per Calhanoglu. Novità su Thuram e Bastoni
- 08:28 CdS - Spence sorpresa della serata, Calhanoglu fondamentale. Akanji fa arrabbiare Chivu
- 08:14 Pagelle GdS - Da Zielinski sensazionale a Bisseck bulldozer. Spence solo da 7
- 08:00 Gita olandese all'insegna della tranquillità: il paradosso dell'interista
- 03:30 Avellino, Di Maggio: "Volevo il gol col Pisa, a Chiavari è stato un peccato"
- 02:30 Como, Suwarso: "Scudetto? Calma, vedremo se saremo lì alla 35esima"
- 01:30 Cragnotti: "Dopo il ko Inter ho deciso di andare a vedere Lazio-Cagliari"
- 00:33 Zielinski in mixed: "Il confronto dopo il derby è servito, questa squadra è forte"
- 00:05 Van Bronckhorst a Ziggo Sport: "Speravamo di segnare per primi"
- 00:00 Vincere e convincere
Martedì 03 nov
- 23:58 videoFeyenoord-Inter 0-3, Tramontana: "Sfatato ogni dubbio. Mi è piaciuto tantissimo Barella"
- 23:56 Chivu a ITV: "Siamo una squadra seria, che reagisce alle difficoltà"
- 23:51 Zielinski a ITV: "Le grandi squadre danno una risposta subito, bravi a farlo"
- 23:50 Feyenoord, Valente alza le mani: "Inter molto più forte, qualità superiore"