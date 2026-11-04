I cantieri sono ancora ben lontani dall'essere aperti, ma Inter e Milan hanno cominciato a mettere mano al portafoglio per le prime spese relative al Generali Stadium. Nei documenti consultati da Calcio e Finanza, la società San Siro Stadio ha riportato tale cifra tra le "immobilizzazioni materiali in corso e acconti", nel bilancio chiuso al 30 giugno 2026. Si tratta di costi legati alle attività preparatorie per la realizzazione del nuovo impianto, che la società ha contabilizzato in vista dello sviluppo del progetto.

Nel dettaglio, i due club tramite la compartecipata hanno già affrontato spese per 46,5 milioni di euro così suddivise:

- La parte più consistente della somma, pari a 38,5 milioni, riguarda prestazioni di servizi e consulenze correlate agli studi di fattibilità e alla progettazione.

- Diritti edificatori per 6,7 milioni

- Oneri finanziari per 1,3 milioni follegati al finanziamento utilizzato per pagare i costi indicati.

Le tre componenti portano il totale a 46.544.422 euro, che si aggiungono al valore complessivo dell’acquisito di stadio e aree dal Comune di Milano nel novembre 2025, pari a circa 197,1 milioni di euro. Il bilancio fotografa quindi una fase ancora preparatoria del progetto: la società ha già contabilizzato una cifra significativa per studi, progettazione e attività connesse.