"La Lazio ha il potenziale per poter durare tutto il campionato. Hanno un allenatore vincente, che conosce la strada per la gloria e ha trasmesso la sua onestà calcistica, ovvero giocare dando tutto di sé stessi, perché è questo che si vede nella squadra. È una squadra intensa, che in campo dà tutto e ha i valori giusti in ogni posizione”. Così Hernanes ai microfoni di Agipronews, a margine di un evento nel corso del 'Sigma World di Roma', commentando la prima parte di stagione della squadra di Gennaro Gattuso, prima in classifica in solitaria dopo dieci giornate di Serie A.

“I giocatori sono bravi, importanti, è una bellissima squadra che sta rendendo al 100% - ha aggiunto il Profeta -. Nel calcio non si vince mai a priori. Bisogna sempre giocare, scendere in campo e dare il 100%. L'Inter rimane la squadra più forte, ma deve girare la chiave perché sta ancora giocando con la pancia piena dopo la vittoria dello scorso anno. E questo succede inconsciamente, il cervello ti porta a non dare un’energia in più di quella che serve. Finora bastava l’energia che stavano mettendo, ma adesso cominciano a complicarsi la vita, quindi devono svegliarsi”.

Secondo Hernanes, in casa nerazzurra, il problema dell'approccio va di pari passo a quello tattico: "L'Inter ha perso Acerbi, che era quello che costruiva e dava la caratura alla difesa. Ora ha giocatori bravi che giocano la palla, però bisogna anche difendere. Non c’è Dumfries, che era quello che chiudeva le azioni, e Lautaro è sempre fuori. Quindi non è solo un aspetto mentale, ma anche strutturale”.