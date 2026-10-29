In queste ore si parla tanto del poker che il Milan ha incassato a domicilio contro il Bologna. C'è chi ha etichettato il risultato come il prodotto risultante di una mancata efficienza difensiva, ma non è tutto. Anche in fase offensiva c'è un dato negativo che fa riflettere. Come evidenzia Bet365, i rossoneri hanno conquistato solamente 27 calci d'angolo in tutto il campionato fin qui. Il dato più basso del campionato. E non può sicuramente essere solo una concidenza. A questo dato possiamo legare numeri bassi nella verticalità dello sviluppo.