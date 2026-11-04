"Siamo uniti, compatti ed è stata una vittoria meritata". A dirlo è Luca Di Maggio, autore del gol che ha aperto le marcature nel match tra Avellino e Pisa terminato col punteggio di 2-0 per gli irpini di Alessandro Nesta. "Il gol? Lo volevo, anche perché a Chiavari è stato un vero peccato. È arrivata una bella soddisfazione, ma spero di non essere giudicato solo per il gol. Conta la prestazione, mi fa piacere dare una mano al gruppo. Questa vittoria è molto importante perché meritavamo qualcosa di più con il Padova, a Chiavari siamo stati anche sfortunati come sul mio gol e credo che oggi siamo stati premiati da un'ottima prestazione".

È un Avellino che sin qui ha dato il meglio di sé con le big: "Il calcio non è una scienza esatta, non facciamo distinzioni e proviamo ad approcciare alle gare sempre allo stesso modo. La B è imprevedibile e ogni gara riserva insidie diverse. Stiamo comunque dimostrando di essere una squadra che ha dei valori. A chi dedico il gol? Alla mia famiglia, alla mia ragazza e il pensiero va a mia nonna, che da lassù mi sta sicuramente dando una mano".