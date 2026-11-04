Mirwan Suwarso, presidente del Como, invita tutti alla calma di fronte alla prospettiva di una favolosa conquista dello Scudetto. Queste le sue parole ai microfoni de La Provincia di Como: "In Italia c’è questa indole a voler trarre conclusioni subito. Mancano tante giornate alla fine del campionato, vedremo se saremo ancora lì quando avremo giocato 35 partite. Per noi è solo un passo in più nell’ottica di lavorare e migliorare". In attesa di sfidare domenica l'Inter, il Como si prepara ad allinearsi ai nerazzurri e al Milan sul fronte dello stadio nuovo: "Abbiamo ultimato tutte le procedure per poter presentare in Comune il progetto rivisto e corretto dopo le controdeduzioni che erano state poste. Non chiedetemi quando verrà portato in Comune, se ne occupano i miei uffici. La parte che ho seguito io è ultimata. Siamo pronti. Tempi? Prima bisogna capire i tempi che verranno dettati dalle regole in materia. Io partirei anche domani. Dunque lavoreremo nei tempi più stretti possibile stando ai regolamenti del Paese. Ci saranno anche aree food a basso costo per consentire ai comaschi di alleggerirsi dai prezzi dell’overtourism. Sarà una bella sfida".

Vogliamo essere sempre competitivi

Suwarso punta all'obiettivo della sostenibilità in tempi brevi: "È il mio primo compito, è quello a cui penso la mattina quando mi alzo. Spero in due anni. Il Fair Play Finanziario ci spingerà ad accelerare. Prima o poi, più prima che poi, saremo costretti a sfruttare la valorizzazione dei giocatori che abbiamo realizzato con il grande lavoro dello staff tecnico. Sì, insomma: a cedere qualche pezzo della nostra collezione. E l’obiettivo sportivo? Il nostro target sul campo è quello di migliorare sempre, questo non cambierà. Forse ci saranno annate meno brillanti, capiterà, ma cercheremo sempre di essere competitivi". Un commento anche sulle prossime elezioni FIGC, con il Como inserito nella lista di sostenitrici della candidatura di Adriano Galliani: "Siamo pronti a collaborare con chiunque sarà eletto. Di Galliani ci piace la sue grande esperienza nel calcio".