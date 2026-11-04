"La strada maestra per me rimane quella di uno stadio solo, cioè il Meazza ristrutturato”. Così in una nota il capogruppo del PD in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra alle eventuali primarie per Milano. “La preoccupazione di tutti dovrebbe essere quella di come investire le eventuali risorse derivanti dall’operazione San Siro sul quartiere di case popolari”, ha aggiunto.

C'è una critica anche alla volontà espressa da Mario Calabresi e Ignazio La Russa di tenere vivo il Meazza anche con il Generali Stadium attivo: "È un'ipotesi che rischia di configurarsi come un inconsapevole regalo alle società di Inter e Milan che, come affermato dallo stesso La Russa, avrebbero poi la possibilità di costruire altrove, in ragione dei diritti volumetrici maturati” conclude Majorino.