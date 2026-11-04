Sarà lo Slovan Bratislava l'ultima avversaria dell'Inter nella League Phase di Champions League. Formazione slovacca dove milita anche l'attaccante sloveno Andraz Sporar, che intervistato da Gianlucadimarzio.com dopo la partita persa per 4-0 contro il LASK Linz ha parlato dell'incrocio con la squadra che fu di Samir Handanovic: "È una grande leggenda, non soltanto in Slovenia ma in tutta Europa. Affrontare l’Inter significa molto, naturalmente: ogni esperienza è benvenuta! Abbiamo giocato contro il Paris Saint-Germain e la Roma, ora toccherà all’Inter, Campione d’Italia e finalista e semifinalista di Champions League praticamente ogni anno. Sarà probabilmente molto tosta, ma daremo il massimo".

Lo Slovan non vuole chiudere questa fase campionato da 'maglia nera', ma il cammino, oltre all'Inter, prevede impegni tosti come quelli con Betis, Shakhtar Donetsk e Lille: "Sono tutte squadre che partecipano regolarmente alla Champions League, quindi sarà molto difficile. Ma in realtà non abbiamo nulla da perdere: possiamo soltanto guadagnarci qualcosa da queste partite! Saremo chiaramente gli sfavoriti, ma dobbiamo fare di tutto per conquistare punti contro lo Shakhtar in casa nostra!".