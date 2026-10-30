Sabato 31 ottobre torna uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il derby di Milano. Inter e Milan si affronteranno per la 247ª volta nella storia, considerando tutte le competizioni, con i nerazzurri che si presentano alla stracittadina forti di un bilancio complessivo favorevole.

Nei 246 precedenti disputati finora, infatti, l'Inter ha conquistato 91 vittorie, contro le 84 del Milan, mentre sono stati 71 i pareggi. Una rivalità che attraversa oltre un secolo di calcio e che si è sviluppata in sette diverse competizioni: dalla Serie A alla Coppa Italia, passando per la Champions League e la Supercoppa Italiana.

La maggior parte delle sfide si è giocata in campionato, con 184 precedenti in Serie A. Seguono le 29 gare di Coppa Italia, le 14 di Prima Categoria, le 8 di Divisione Nazionale, le 6 di Champions League, le 3 di Supercoppa Italiana e le 2 del Campionato Alta Italia. Entrando nel dettaglio dei successi nerazzurri, 70 sono arrivati in Serie A, 9 in Coppa Italia, 5 in Prima Categoria, 3 in Divisione Nazionale, 2 in Champions League, uno nel Campionato Alta Italia e uno in Supercoppa Italiana.

Negli ultimi anni l'Inter ha arricchito ulteriormente il proprio bilancio, conquistando per la prima volta il derby sia in Supercoppa Italiana sia in Champions League. Entrambi i traguardi sono arrivati nella stagione 2022/23: prima il successo nella finale di Supercoppa a Riyadh, poi le due vittorie contro i rossoneri nella semifinale di Champions League.

Tra il 2023 e il 2024 i nerazzurri hanno inoltre stabilito il proprio record di vittorie consecutive nella stracittadina, arrivando a quota sei successi di fila. Una striscia inaugurata con la conquista della Supercoppa Italiana 2022/23 e proseguita con le vittorie in campionato e in Champions League, fino ai due successi nella Serie A 2023/24.

Proprio l'ultimo di questi trionfi ha avuto un significato storico. Il 22 aprile 2024, infatti, l'Inter ha battuto il Milan per 2-1, conquistando matematicamente il ventesimo Scudetto della propria storia e cucendosi sul petto la Seconda Stella proprio nella casa dei rivali cittadini. Un'impresa destinata a rimanere negli annali del calcio italiano: mai prima di allora una squadra aveva conquistato matematicamente il campionato vincendo il derby contro la propria rivale cittadina.