L'Inter si presenta a Rotterdam con il chiaro intento di rialzare la testa e guardare al futuro con maggior fiducia. Non sarà un'operazione semplice superare il Feyenoord, ma i nerazzurri devono archiviare la sconfitta nel derby per ritrovare la gioia. Come evidenzia Opta, inoltre, i nerazzurri hanno perso le ultime 2 trasferte di fila in Champions. L'ultima volta che l'Inter ha inanellato una striscia negativa più lunga risale al periodo tra ottobre 2018 e novembre 2019, con 4 ko di fila fuori casa in Champions.

Sezione: Stats / Data: Lun 02 novembre 2026 alle 21:42 / Fonte: Opta
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione