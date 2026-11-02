L'Inter si presenta a Rotterdam con il chiaro intento di rialzare la testa e guardare al futuro con maggior fiducia. Non sarà un'operazione semplice superare il Feyenoord, ma i nerazzurri devono archiviare la sconfitta nel derby per ritrovare la gioia. Come evidenzia Opta, inoltre, i nerazzurri hanno perso le ultime 2 trasferte di fila in Champions. L'ultima volta che l'Inter ha inanellato una striscia negativa più lunga risale al periodo tra ottobre 2018 e novembre 2019, con 4 ko di fila fuori casa in Champions.