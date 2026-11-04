Con le due prodezze messe in mostra ieri al de Kuip, nella netta vittoria dell'Inter sul Feyenoord, Piotr Zielinski e Yann Bisseck si sono guadagnati la candidatura al premio di miglior gol del martedì della quarta giornata della League Phase di Champions. Il tiro a giro di sinistro di tedesco e la conclusione di mancino chirurgica del polacco sono in lizza per il riconoscimento UEFA al pari della segnatura di Matheus Cunha in Manchester United-Roma 3-2 e della punizione perfetta calciata da Jorgensen in Lask-Slovan Bratislava 4-0.