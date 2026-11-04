Tegola per il Milan. Come comunicato dal club rossonero, Samu Chukwueze rimarrà a lungo lontano dai campi di gioco (tempistiche stimate in circa tre mesi). Di seguito il comunicato:

AC #Milan comunica che Samuel Chukwueze è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Londra per risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra. Il calciatore farà rientro in Italia già nella giornata di oggi, dove inizierà il percorso riabilitativo.

Sezione: Il resto della A / Data: Mer 04 novembre 2026 alle 14:12
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.