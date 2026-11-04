L’Inter inizia a programmare il futuro del proprio reparto offensivo, valutando diversi profili in vista della prossima stagione. Come riportato da TMW, la dirigenza nerazzurra non avrebbe in programma particolari interventi nella finestra di gennaio, considerando al momento completa la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Prima della sfida di Champions League contro il Feyenoord, anche il presidente Beppe Marotta aveva fatto il punto sulla situazione, sottolineando come il reparto composto da Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Pio Esposito e Ange Bonny offra già diverse soluzioni. Eventuali necessità potrebbero comunque spingere il club a intervenire anticipatamente.

Le strategie per l'attacco della prossima stagione

Marotta e Baccin starebbero intanto valutando le possibili mosse per rinnovare e ringiovanire il reparto offensivo. Tra le opportunità prese in considerazione per l'immediato c'è Federico Chiesa, per il quale un eventuale ritorno in Italia dipenderebbe anche dalla volontà del giocatore. L'attenzione della società è però rivolta soprattutto ai giovani talenti. Uno dei nomi seguiti è quello di Samuele Inacio, attualmente al Borussia Dortmund e finito anche nel mirino della Juventus. Il club tedesco, tuttavia, difficilmente prenderebbe in considerazione una cessione in estate senza un'offerta particolarmente importante.

Occhi su Mendy e Robinson

Un altro giovane osservato con attenzione è Paul Mendy, attaccante del Cagliari che ha recentemente prolungato il proprio contratto con i rossoblù fino al 2032. L'interesse nei suoi confronti conferma la volontà dell'Inter di monitorare anche i talenti emergenti del campionato italiano. Nella lista delle possibili alternative figura inoltre Jay Robinson, fantasista del Monza: un'eventuale operazione dovrebbe però coinvolgere anche il Southampton, proprietario del cartellino. Rimane infine da tenere in considerazione la pista che porta a Giacomo Raspadori, in forza all'Atalanta.