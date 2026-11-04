Nel corso di un'intervista rilasciata a TMW, Dario Canovi, tra i più longevi agenti italiani, ha commentato la serata di Champions League e le tematiche legate al campionato. Per quanto riguarda l'Inter, reduce dal 3-0 al De Kuip contro il Feyenoord, ecco la sua valutazione: "Giocare in Olanda non è mai facile. Vincere 3-0 vuol dire aver recuperato pienamente dopo il derby. Non tutte le sconfitte vengono per nuocere...".

Canovi è critico invece nei confronti della Roma, sconfitta a Old Trafford per 3-2 dal Manchester United dopo aver chiuso davanti 0-2 il primo tempo: "Un arbitraggio che ha rasentato lo scandaloso, dare quel rigore era già ridicolo, farlo ribattere ancora di più. Ho visto una Roma ingenua, che ha avuto mezz'ora di follia. Purtroppo abbiamo rivisto la partita contro il Rea Madrid, un primo tempo in cui la Roma poteva vincere con ampio punteggio e poi la sconfitta. Quando giochi in Champions, in certi campi, poi è sempre difficile".