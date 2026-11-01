Ultima a commentare per Inter TV la vittoria dell'Inter Women sulla Lazio è Chiara Robustellini: "Venivamo da una settimana difficile, con risultati non positivi quindi non era scontata la vittoria di oggi, ma ero sicura perché abbiamo dato tutte il cento per cento per portarla a casa. Questa prestazione è frutto del lavoro che stiamo facendo in questi mesi, difensivamente stiamo lavorando tantissimo con principi ben chiari. Siamo contente per non aver subito gol, per me e per tutte le mie compagne nel reparto difensivo. Ci aspetta una settimana in cui dobbiamo lavorare bene perché non abbiamo una partita infrasettimanale e recuperare le energie per preparare un match che non ha bisogno di presentazioni".