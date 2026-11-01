Ultima a commentare per Inter TV la vittoria dell'Inter Women sulla Lazio è Chiara Robustellini: "Venivamo da una settimana difficile, con risultati non positivi quindi non era scontata la vittoria di oggi, ma ero sicura perché abbiamo dato tutte il cento per cento per portarla a casa. Questa prestazione è frutto del lavoro che stiamo facendo in questi mesi, difensivamente stiamo lavorando tantissimo con principi ben chiari. Siamo contente per non aver subito gol, per me e per tutte le mie compagne nel reparto difensivo. Ci aspetta una settimana in cui dobbiamo lavorare bene perché non abbiamo una partita infrasettimanale e recuperare le energie per preparare un match che non ha bisogno di presentazioni".

Sezione: Inter Femminile / Data: Dom 01 novembre 2026 alle 22:16 / Fonte: Inter.it
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.