Per la seconda volta nel giro di un anno e mezzo l'Inter si è presa lo scalpo del Feyenoord e lo ha fatto dominando la partita dall'inizio alla fine. Come riporta Tuttosport, Chivu "ha schierato quattro giocatori che il 5 marzo 2025 avevano sconfitto per 2-0 il Feyenoord al De Kuip nell’andata degli ottavi di finale di Champions, quella che vide l’allora squadra di Inzaghi volare poi con Bayern e Barcellona, prima di schiantarsi contro il Psg in finale".

"Oltre a Thuram - che segnò uno dei due gol, l’altro fu di Lautaro -, in campo c’erano anche Barella, Zielinski e Pepo Martinez, all’epoca alla prima in Champions con l’Inter in sostituzione di Sommer che, reduce da una frattura al pollice della mano destra, si accomodò in panchina. Ancora più rivoluzionato il Feyenoord, visto che rispetto a 20 mesi fa il solo giocatore ancora in campo è stato il fantasista Hadj Moussa".