La trasferta per i tifosi della Salernitana in vista della partita contro l'Inter U23 in programma sabato pomeriggio al Breda di Sesto San Giovanni è libera; come riporta Salernonotizie.it, sono stati venduti circa 300 biglietti per il settore ospiti. La presenza dei sostenitori granata, tuttavia, non sarà uniforme: alcuni gruppi organizzati come il Direttivo Salerno hanno infatti deciso di non mettersi in viaggio per esprimere la loro contrarietà al progetto delle seconde squadre. Decisione in linea con la posizione già assunta nella passata stagione in occasione delle due sfide contro l’Atalanta Under 23, sia all’andata sia al ritorno.

Dovrebbero essere presenti, invece, i sostenitori del Direttivo Ultras, insieme a numerosi tifosi granata residenti al Nord e ad alcuni club organizzati. Una partecipazione che potrebbe dunque garantire comunque una rappresentanza salernitana sugli spalti del Breda, nonostante la scelta di boicottaggio di una parte della tifoseria.