Tra le trattative per i rinnovi di contratto in casa Inter, quella più delicata riguarda certamente Hakan Calhanoglu. Come riporta oggi Tuttosport, infatti, diversamente da quel che è accaduto con Dimarco nel contratto del regista turco non esistono clausole. Da febbraio può quindi firmare per un'altra squadra e in Italia potrebbe essere interessato il Como, che cerca una chioccia per i suoi talenti. Dario Baccin ha già avuto un colloquio con l'agente Gordon Stipic che chiede un biennale a 6,5 milioni di euro. L'Inter ha aperto al rinnovo e presenterà un'offerta sapendo di dover chiudere la partita entro gennaio.
Detto che per Dimarco è stato annunciato ieri da Marotta l'utilizzo della clausola per il rinnovo fino al 2028 (ma si lavora per estendere ulteriormente con un accordo che abbia al suo interno i nuovi parametri imposti da Oaktree) e che Carlos Augusto prolungherà fino al 2031, da tenere d'occhio c'è anche la situazione di Thuram, che andrà in scadenza nel 2028 e sulla cui clausola da 85 milioni vorrebbe lavorare Marotta, e quella di Alessandro Bastoni. Sta bene all'Inter, si legge sul quotidiano, ma prima di rinnovare il contratto in scadenza tra due anni vuole capire che aria tira a Barcellona, dove già l'estate scorsa hanno provato a prenderlo.
Autore: Antonio Di Chiara
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