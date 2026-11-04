Sul futuro di San Siro e sulla costruzione del nuovo stadio, la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo rivendica la scelta compiuta dall’amministrazione e dal Consiglio comunale, respingendo le critiche e gli ultimi ripensamenti emersi nel centrosinistra. A margine delle celebrazioni per la Giornata delle Forze Armate, Scavuzzo ha ribadito la propria posizione a favore del nuovo impianto e della demolizione del Meazza, sottolineando la necessità di mantenere una linea coerente rispetto alle decisioni già assunte. “Io sono coerente con il percorso che abbiamo fatto, con gli approfondimenti che hanno portato il Consiglio comunale a esprimersi”, ha dichiarato. “Non sono una cocciuta o una testarda, ma penso che si debba anche avere coerenza rispetto alle posizioni che si sono assunte tutti insieme, anche dal punto di vista politico, oltre che amministrativo. Il percorso è stato ampio e partecipato, addirittura il Partito Democratico si è espresso in seno a una direzione, ci sono stati degli approfondimenti che hanno anche comportato un confronto molto significativo. Ciascuno può rimanere ovviamente delle proprie opinioni, conta però quello che ha assunto il partito a maggioranza e il Consiglio comunale che si è espresso”.

Secondo la vicesindaca, anche la recente presentazione del rendering del nuovo stadio non avrebbe modificato il quadro complessivo del progetto. “Ha fornito elementi di contesto che auspicavamo di avere addirittura l’anno scorso, quindi non abbiamo scoperto qualcosa di nuovo, non ci sono state delle modifiche. Il percorso di valutazione ambientale è in corso, massima attenzione su quello, perché ovviamente fa degli approfondimenti necessari e importanti, per il resto si prosegue”. Scavuzzo ha infine richiamato il centrosinistra all’unità, avvertendo dei possibili effetti politici delle divisioni interne su una questione simbolica come quella di San Siro. “Il rischio che i tentennamenti del centrosinistra possano avvantaggiare il centrodestra c’è sempre e per questo io richiamo tutti coloro che oggi hanno delle posizioni coerenti e chiare a unirsi a una riflessione cittadina che guarda avanti e non indietro”.