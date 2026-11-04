Gennaro Gattuso perde il suo capitano, Mattia Zaccagni, quattro giorni prima del lunch match che metterà di fronte la capolista Lazio al Napoli. L'esterno della nazionale italiana salterà l'ultimo impegno dei biancocelesti prima della sosta a causa di una lesione del quadricipite femorale sinistro accusata nel corso della sfida contro il Cagliari, nel pomeriggio che ha regalato ai capitolini la vetta solitaria in classifica. "Il giocatore ha già iniziato il programma terapeutico, verrà monitorato quotidianamente e verrà rivalutato con nuovi esami nei prossimi giorni", si legge nella nota ufficiale pubblicata dalla società.