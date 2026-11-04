L’Inter ritrova fiducia e carattere a Rotterdam dove, dopo il derby perso, risponde con una convincente vittoria per 3-0 contro il Feyenoord. La squadra di Cristian Chivu, analizza La Repubblica, parte forte e chiude il primo tempo sul doppio vantaggio grazie a Yann Bisseck, servito da Djed Spence, e Pio Esposito, ancora su assist dell’esterno inglese. Nella ripresa arriva anche il tris di Piotr Zielinski, protagonista pure di un’ottima prova difensiva. Un successo importante anche per la classifica di Champions: con 6 punti in quattro partite, l’obiettivo delle prime otto e della qualificazione diretta agli ottavi torna alla portata. Per raggiungere quota 16 serviranno tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare contro Stoccarda, Borussia Dortmund, Liverpool e Slovan Bratislava.
La chiarezza di Marotta
Chivu sottolinea l’importanza della reazione e della consapevolezza ritrovata, ma il vero esame arriverà domenica a San Siro contro il Como, per chiudere definitivamente le ferite del derby. Intanto Beppe Marotta rassicura l'ambiente: parla di un gruppo unito, senza 'mele marce', conferma la fiducia nel reparto offensivo ed esclude la necessità di intervenire per un attaccante come Mauro Icardi, anche in vista del rientro di Lautaro Martinez dopo la sosta. A tenere banco anche la situazione di Hakan Calhanoglu, unico giocatore nerazzurro in scadenza, con cui la società assicura di avere un ottimo rapporto.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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