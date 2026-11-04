Anche Nelson Dida, ex portiere brasiliano del Milan, parla oggi alla Gazzetta dello Sport del tema riguardante il futuro stadio di San Siro. "Il mondo va avanti e il calcio si evolve: è giusto che Milano abbia un nuovo impianto e quello che è stato presentato mi piace molto", afferma.

"È importante creare strutture che rispondano sempre meglio alle esigenze dei tifosi e dei club. San Siro ha fatto la storia, ma sono sicuro che anche il nuovo stadio sarà all'altezza della sua eredità".