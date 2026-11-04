L'Inter si è aggiudicata la corsa per Stefan Ćapin, talentuoso calciatore classe 2011 di nazionalità slovena. Dopo che di recente il sito sloveno PlanetNogomet aveva lanciato l'indiscrezione, adesso arriva la conferma: secondo quanto scritto da Lorenzo Lepore per Balkanssports.com nella giornata di lunedì, l'accordo è praticamente concluso. Si dice che l'Inter abbia battuto la Juventus in un duello diretto per assicurarsi le sue prestazioni; un ruolo decisivo è stato svolto soprattutto dal piano per l'ulteriore sviluppo del giovane calciatore. Ćapin, che compirà 16 anni il 13 gennaio 2027, firmerà ufficialmente il contratto con il club milanese in quella data. Sebbene la firma formale non sia ancora possibile, sembra che sia stato raggiunto un accordo tra le parti coinvolte per il trasferimento del figlio dell'ex cestista sloveno Aleksandar Ćapin, visto in Italia con le maglie di Reggio Calabria e Varese dal 2006 al 2008, con parentesi anche a Caserta nel 2014-2015. L'erede, riferisce sempre PlanetNogomet, è un centrocampista tecnicamente dotato, che si distingue per forza fisica, visione di gioco e qualità del tiro. La sua versatilità rappresenta un ulteriore vantaggio, poiché può ricoprire diverse posizioni a centrocampo, partecipando efficacemente anche all'azione offensiva. È proprio questa combinazione di qualità che dovrebbe convincere l'Inter a considerarlo un investimento a lungo termine.
Fiorentina, l'affare era vicino. Poi la marcia indietro
Il retroscena di questa decisione è particolarmente interessante. Anche la Fiorentina era seriamente interessata a Ćapin, ma a quanto pare si sono verificati dei disaccordi con la squadra viola riguardo al suo ruolo in campo. Secondo le informazioni di Lepore, il club toscano non avrebbe rispettato gli accordi precedenti sul ruolo che il giovane calciatore avrebbe dovuto ricoprire in campo. Nel frattempo, l'Inter ha presentato un progetto di sviluppo più convincente, riuscendo così a far pendere la bilancia a suo favore. Per Ćapin, attualmente in forza al Voždovac in Serbia, la scelta della prossima squadra rappresenta un passo importante in un'epoca in cui il ruolo giusto e la crescita a lungo termine sono spesso più importanti del nome stesso del club. L'Inter sembra essere riuscita a convincere il giovane calciatore e i suoi rappresentanti di potergli offrire un ambiente più adatto alla sua ulteriore crescita. Fino a gennaio, comunque, non può arrivare l'uffiicalità.
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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