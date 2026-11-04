La seconda vittoria consecutiva dell'Inter in Champions League, ottenuta ieri contro il Feyenoord, fa sorridere anche le casse del club. Come riporta Calcio e Finanza, infatti, grazie al successo del De Kuip i nerazzurri hanno superato la ragguardevole quota di 55 milioni di euro di premi riconosciuti dalla UEFA, suddivisi in base ai seguenti criteri:

Partecipazione: 18,62 milioni di euro

Posizione in classifica: 0,275 milioni di euro

Quota europea: 23,37 milioni

Quota non europea: 8,65 milioni

Risultati: 4,2 milioni

TOTALE: 55,12 milioni di euro

Sezione: News / Data: Mer 04 novembre 2026 alle 12:30
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.